Berlin'de ortalık karıştı! Fenerbahçe ile Panathinaikos taraftarları birbirine girdi 

24 May 2024 18:37 - Güncelleme : 24 May 2024 19:31

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da başlayacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan ekibi Panathinaikos ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Mücadelenin 19.00'da başlaması beklenirken Fenerbahçe ile Panathinaikos taraftarları arasında karşılaşma öncesi kavga çıktı.

SOKAK ORTASINA KAVGA

Salonun çevresinde karşı karşıya gelen grup arasında kavga çıktı. Sosyal medyada yayılan bir videoda iki takım taraftarlarının birbirine saldırdığı görüntülendi.

MAÇ 25 DAKİKA GEÇ BAŞLADI!

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Panathinaikos AKTOR ile Fenerbahçe Beko arasında Almanya'da oynanacak karşılaşma 25 dakika gecikti.

Berlin'deki Uber Arena'da oynanacak karşılaşma öncesinde salona gelen taraftarlar, kapıların açılmasıyla birlikte tribündeki yerini almak istedi.

Alman polisi yaptığı açıklamada, girişlerin başlamasıyla büyük bir taraftar grubunun biletsiz şekilde salona girdiğini belirtti.

BİLETSİZ TARAFTARLAR DIŞARI ÇIKARTILDI

Bu durumun ardından polis, girişleri kapatırken, bileti olmayan taraftarları tek tek tespit ederek salon dışına çıkardı.

Yaşananların ardından biletli seyirciler salona girmekte gecikti. Organizasyon yönetimi, taraftarların tribündeki yerini alabilmesi için karşılaşmanın 25 dakika geç başlamasına karar verdi.