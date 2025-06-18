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 | Faruk Arvas

Bernardo Silva Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Gelecek yıl hangi takımda olacağını açıkladı

Manchester City'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Bernardo Silva, kulüpteki geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sözleşmesinin sona ermesine bir yıl kaldığını belirten 30 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da İngiliz devinde forma giyeceğini duyurdu.

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Bernardo Silva Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Gelecek yıl hangi takımda olacağını açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 10:41

FIFA Kulüpler Dünya Kupası için ABD’de bulunan City kadrosunda yer alan Portekizli yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Manchester City ile bir yıl daha kontratım var ve bu sezon takımda kalacağım. Performansıma odaklanmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

BERNARDO SİLVA GALATASARAY İDDİALARINA NOKTAYI KOYDU!

Silva'nın ismi, yaz transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün, oyuncuyla ilgilendiği ve nabız yokladığı iddiaları basında yer almış, taraftarlar arasında heyecan yaratmıştı. Ancak Silva, kulüpte kalma kararı alarak bu iddialara da dolaylı olarak yanıt vermiş oldu. Tecrübeli futbolcu, başka kulüplerden teklifler aldığını doğrulasa da, tercihini City'den yana kullandığını söyledi. “Birçok seçeneğim vardı ama kariyerime burada devam etmeye karar verdim” dedi.

Bernardo Silva Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Gelecek yıl hangi takımda olacağını açıkladı

Teknik direktör Pep Guardiola ise Bernardo Silva'nın artık takım kaptanlarından biri olduğunu duyurdu. 2017 yılında Monaco’dan transfer edilen Silva, o tarihten bu yana Manchester City’nin en istikrarlı isimlerinden biri hâline geldi.

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