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 | Murat Makas

Beşiktaş 3. sıra için bastıracak! İşte Bodrumspor karşısında muhtemel 11

Beşiktaş Süper Lig'de 3. sıraya yerleşmek için Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Kartal bu akşam saat 19.00'da Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

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Beşiktaş 3. sıra için bastıracak! İşte Bodrumspor karşısında muhtemel 11
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 11:18

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’da taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş 3. sırayı kapmak için Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Süper Lig’in 38. ve son haftasında Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Beşiktaş 3. sıra için bastıracak! İşte Bodrumspor karşısında muhtemel 11

SAMSUNSPOR’UN PUAN KAYBINI BEKLEYECEK

Avrupa kupalarına üçüncü sıradan katılma mücadelesini sürdüren siyah-beyazlı futbol takımı, hedefini gerçekleştirmek için önce kazanıp sonra Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Beşiktaş, ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Geçen hafta Trendyol Süper Lig'e veda eden Muğla temsilcisi ise oynadığı 35 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik aldı. Yeşil-beyazlı takım, 16 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve haftaya 37 puanla 16. basamakta girdi.

Beşiktaş 3. sıra için bastıracak! İşte Bodrumspor karşısında muhtemel 11

EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda üç oyuncu, Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacak. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ciro Immobile'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain ile Bakhtiyor Zaynutdinov, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş 3. sıra için bastıracak! İşte Bodrumspor karşısında muhtemel 11

İKİNCİ RANDEVU

Beşiktaş ile Bodrum FK, Süper Lig'de ikinci kez karşılaşacak. Siyah-beyaz ekip, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada rakibini 2-1 yendi. Beşiktaş, küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Muğla temsilcisini Cher Ndour ve Ciro Immobile'nin golleriyle mağlup etmişti. Bodrum FK'nin ilk randevudaki tek golünü ise George Puscas kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Arroyo, Rafa, Muçi, Mustafa

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