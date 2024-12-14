Beşiktaş, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı!

14 Aralık 2024 20:18 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 20:19

Süper Lig'in 16. hafta maçında Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta hazırlıklara start verildi.

Beşiktaş​, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Adana​ Demirspor​ ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe​ yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Bodo/Glimt​ maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncular ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Adana’ya gidecek.