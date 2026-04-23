Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final coşkusu, bu akşam Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak önemli müsabakayla sürüyor. Siyah-beyazlı takım, saat 20.45’te Tüpraş Stadyumu’nda rakibini ağırlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönlendirecek. Futbol tutkunları, karşılaşmanın bu akşam hangi kanalda canlı ve şifresiz yayımlanacağını merak ediyor.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş Alanya maçı saat kaçta? ZTK Beşiktaş Alanya ilk 11’ler Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Alanyaspor ile Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşıyor. Müsabaka bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak. Beşiktaş, Alanyaspor'u elemesi durumunda yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Muhtemel ilk 11'ler Beşiktaş için Vasquez, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, El Bilal, Oh; Alanyaspor için Victor, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Ruan, Hadergjonaj, Ui-jo, Hagi, Güven Yalçın olarak belirtildi.

BEŞİKTAŞ ALANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki mücadele bu akşam saat 20.45’te başlayacak.

Beşiktaş Alanyaspor maçında görev alacak hakem Cihan Aydın olacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kapsamında oynanacak Beşiktaş Alanya müsabakası ATV ekranlarından canlı yayımlanacak.

Beşiktaş, Alanyaspor’u elemesi durumunda TÜMOSAN Konyaspor ile yarı finalde karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ ALANYA ZTK MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Vasquez, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, El Bilal, Oh.

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Ruan, Hadergjonaj, Ui-jo, Hagi, Güven Yalçın.