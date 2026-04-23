Beşiktaş Alanya maçı saat kaçta? ZTK Beşiktaş Alanya ilk 11’ler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final coşkusu, bu akşam Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak önemli müsabakayla sürüyor. Siyah-beyazlı takım, saat 20.45’te Tüpraş Stadyumu’nda rakibini ağırlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönlendirecek. Futbol tutkunları, karşılaşmanın bu akşam hangi kanalda canlı ve şifresiz yayımlanacağını merak ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kapsamında oynanacak Beşiktaş Alanya müsabakası ATV ekranlarından canlı yayımlanacak.
Beşiktaş, Alanyaspor’u elemesi durumunda TÜMOSAN Konyaspor ile yarı finalde karşılaşacak.
Beşiktaş: Vasquez, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, El Bilal, Oh.
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Ruan, Hadergjonaj, Ui-jo, Hagi, Güven Yalçın.