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Beşiktaş - Alanyaspor canlı maç anlatımı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Aralık 2024 17:57 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 18:05
Beşiktaş - Alanyaspor canlı maç anlatımı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u misafir edecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

 

11'LER

Beşiktaş: Mert, Emirhan, Zaynutdinov, Uduokhai, Svensson, Gedson, Al-Musrati, Salih, Rafa Silva, Muci, Semih

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Lima, Yusuf Özdemir, Makouta, Janvier, Efecan Karaca, Augusto, Cordova.

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HAKEM KADROSU

Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Murat Altan üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Ömer Tolga Güldibi görev alacak.

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Kaynak: tgrthaber.com

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