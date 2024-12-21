Beşiktaş - Alanyaspor canlı maç anlatımı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Aralık 2024 17:57 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 18:05
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u misafir edecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
11'LER
Beşiktaş: Mert, Emirhan, Zaynutdinov, Uduokhai, Svensson, Gedson, Al-Musrati, Salih, Rafa Silva, Muci, Semih
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Lima, Yusuf Özdemir, Makouta, Janvier, Efecan Karaca, Augusto, Cordova.
HAKEM KADROSU
Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Murat Altan üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Ömer Tolga Güldibi görev alacak.
Kaynak: tgrthaber.com