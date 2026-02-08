Beşiktaş Alanyaspor maç skoru kaç kaç? Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 tamamlandı.

Alanyaspor, 9. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle üstünlüğü yakaladı.

Ev sahibi ekip, 16. dakikada Güven ile bir gol daha buldu ve farkı ikiye çıkardı.

Beşiktaş, 33. dakikada Orkun Kökçü'nün penaltı golüyle skoru 2-1 yaptı.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Oh, 53. dakikada attığı rövaşata golüyle sonucu tayin etti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın puanı 37 oldu. Alanyaspor'un puanı ise 23'e çıktı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ligde gelecek hafta Başakşehir deplasmanına gidecek. Akdeniz temsilcisi, Konyaspor'u ağırlayacak.