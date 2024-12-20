Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı!

20 Aralık 2024 21:48 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 21:50

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta hazırlıklar sona erdi.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında Alanyaspor ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sona erdirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda yarın saat 19.00'da Alanyaspor'la karşılaşacak.