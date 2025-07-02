Beşiktaş, Andreas Skov Olsen’in peşine düştü

David Jurasek ve Tammy Abraham'ı kadrosuna katan Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim kanat bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı. Sağ ve sol kanada iki transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Wolfsburg forması giyen Andreas Skov Olsen’i listeye aldı.

BEŞİKTAŞ SKOV OLSEN İÇİN TEKLİF YAPACAK

Takvim'de yer alan habere göre; Danimarkalı futbolcunun sözleşme şartlarını araştıran Kartal'ın ilerleyen günlerde 25 yaşındaki oyuncu Alman ekibine teklif yapmayı planladığı da gelen haberler arasında. Geçen sezonun devre arasında Club Brugge'dan 14 milyon Euro karşılığında Alman ekibine imza atan yıldız futbolcu yüksek top tekniği ile dikkatleri çekiyor. Geçen sezon Wolfsburg formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol atan Danimarkalı futbolcunun Bundesliga ekibiyle 2029'a kadar kontratı bulunuyor.

8 GOL ATTI

Beşiktaş'ın gündemindeki Skov Olsen Danimarka Milli Takımı ile de 39 maçta görev yaptı. 25 yaşındaki yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda ülkesi adına 8 gol kaydetti.

