Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü'nü ağırlıyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçları oynanıyor. Kupada haftanın önemli maçlarından birinde C Grubu'nda Beşiktaş ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, bugün saat 20.30'da İstanbul'da karşı karşıya gelecek. İşte mücadele öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

15.01.2026
15.01.2026
saat ikonu 11:12

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Kupada haftanın son maçları bugün oynanacak. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Türkiye Kupası'nda haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde C Grubu'nda Beşiktaş ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da oynanacak maçta hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele, ATV ekranlarından yayınlanacak.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın ilk haftasında derbide deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti. Yeni yılın ilk resmi maçında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak Beşiktaş, bu maçı da kazanarak kupada 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü'nü ağırlıyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler

Kupada gruptaki ilk maçında Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında 3-1'lik skorla galip gelen Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü de İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönerek gruptan çıkma adına önemli bir adım atmanın peşinde.

BEŞİKTAŞ'TAKİ SON GELİŞMELER

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Ankara Keçiörengücü'ne karşı forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkesi Nijerya için ter döken Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak.

Öte yandan kendisine kulüp bulması istenen Necip Uysal da müsabaka kadrosunda yer almayacak.

Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü'nü ağırlıyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler

Beşiktaş'ta sezona verilen arada 4 oyuncuyla ise yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı takımda devre arasında kaleci Mert Günok'un yanı sıra savunma oyuncuları Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yol ayrımına gidildi.

SAKATLARDAN SEVİNDİRİCİ HABER

Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısının sonlarına doğru sakatlıklarından dolayı forma giyemeyen oyuncular, Türkiye Kupası'nda şans bekleyecek.

Siyah-beyazlılarda kanat oyuncuları Cengiz Ünder ve Jota Silva ile forvet Mustafa Hekimoğlu, iyileşerek devre arasındaki Antalya kampında takımla çalışmalara katıldı.

Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü'nü ağırlıyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen El Bilal Toure de teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde siyah-beyazlı formaya kavuşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Kartal, Cerny, Rashica, Devrim, Ahmet

Ankara Keçiörengücü: Emre, Hüseyin, Oğuzcan, Wellington, Ali, İshak, İbrahim, Halil Can, Roshi, Haqi, Diouf

#Futbol
#Spor
