Beşiktaş - Ankaragücü maçının VAR'ı açıklandı

07 May 2024 13:55 - Güncelleme : 07 May 2024 13:56

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında bu akşam saat 20.30'da başlayacak olan Beşiktaş - Ankaragücü maçında Onur Özütoprak VAR hakemi olarak görev yapacak.

AVAR HAKEMLERİ

Karşılaşmada, AVAR görevinde ise Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Savranlar bulunacak.

Tüpraş Stadı'ndaki maçta Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır.