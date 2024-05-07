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Beşiktaş - Ankaragücü maçının VAR'ı açıklandı

Editör: Murat Makas / Kaynak: NTV Spor
07 May 2024 13:55 - Güncelleme : 07 May 2024 13:56
Beşiktaş - Ankaragücü maçının VAR&#039;ı açıklandı

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Ankaragücü ile oynayacağı maçın video yardımcı hakemi (VAR) belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında bu akşam saat 20.30'da başlayacak olan Beşiktaş - Ankaragücü maçında Onur Özütoprak VAR hakemi olarak görev yapacak.

AVAR HAKEMLERİ

Karşılaşmada, AVAR görevinde ise Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Savranlar bulunacak.

Beşiktaş - Ankaragücü maçının VAR'ı açıklandı - 1. Resim

Tüpraş Stadı'ndaki maçta Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır.

Beşiktaş - Ankaragücü maçının VAR'ı açıklandı - 2. Resim

Kaynak: NTV Spor
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