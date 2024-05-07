Beşiktaş - Ankaragücü maçının VAR'ı açıklandı
Editör: Murat Makas / Kaynak: NTV Spor
07 May 2024 13:55 - Güncelleme : 07 May 2024 13:56
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Ankaragücü ile oynayacağı maçın video yardımcı hakemi (VAR) belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında bu akşam saat 20.30'da başlayacak olan Beşiktaş - Ankaragücü maçında Onur Özütoprak VAR hakemi olarak görev yapacak.
AVAR HAKEMLERİ
Karşılaşmada, AVAR görevinde ise Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Savranlar bulunacak.
Tüpraş Stadı'ndaki maçta Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır.
Kaynak: NTV Spor