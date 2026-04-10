Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi kanalda saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş Antalyaspor maçının canlı yayın kanalı ve başlama saati netleşti. Süper Lig’de heyecan, 29. haftanın açılış mücadelesinde bu akşam Beşiktaş’ın sahasında Antalyaspor’u ağırlamasıyla başlıyor. Futbol tutkunlarının ilgiyle beklediği bu kritik karşılaşmada iki ekip de haftaya üç puanla girerek moral kazanmayı amaçlıyor. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 19:35
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 19:36

’de 29. hafta bugün mücadelesiyle start alıyor. Üst sıralardaki konumunu muhafaza etmek ve Avrupa kupalarına katılım yolunda avantaj sağlamak isteyen siyah-beyazlı ekip, sahasında Antalyaspor karşısında puan kaybı yaşamak istemiyor. İlk 28 haftada 7 galibiyet ve 7 beraberlik elde ederek 28 puan toplayan Antalyaspor, puan tablosunda 13. basamakta bulunuyor. Beşiktaş ise 52 puanla 4. sıradaki yerini sürdürüyor. Beşiktaş’ta sarı kart cezası bulunan ve sakatlığı devam eden Wilfred Ndidi, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu tüm temposuyla devam ederken 29. hafta bu akşam başlıyor. Beşiktaş, 10 Nisan 2026 Cuma günü Tüpraş Stadyumu’nda Antalyaspor ile karşılaşacak. Mücadelenin başlangıç saati 20.00 olarak açıklandı. Beşiktaş – Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli yayımlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş ile Antalyaspor, bu akşamki mücadeleyle birlikte lig tarihinde 60. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 59 maçta siyah-beyazlılar 37, kırmızı-beyazlılar ise 8 galibiyet elde etti. 14 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Bu müsabakalarda Beşiktaş 124 gol atarken, Antalyaspor 57 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Cengiz, Olaitan, Orkun, Jota, Hyeon Gyu-Oh

Antalyaspor: Cuesta, Erdoğan, Veysel, Dzhikiia, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Streek, Ballet.

