 | Erdem Avsar

Beşiktaş Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? 6 gollü maçta 3 puanı rahat aldı

Süper Lig’de 29. haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş JK, Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti. Kaptan Orkun Kökçü mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamlarken, Oh Hyeon-gyu iki kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Antalyaspor’u konuk etti.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 4-2’lik sonuçla kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, 5. dakikada Orkun Kökçü’nün golüyle üstünlüğü yakaladı.

Jota Silva 9. dakikada attığı golle farkı ikiye yükseltti; pası veren isim Orkun Kökçü oldu.

Antalyaspor’da Van de Streek, 21. dakikada kaydettiği golle skoru 2-1 yaptı.

33. dakikada sahne alan Oh, Beşiktaş adına farkı yeniden iki gole çıkardı.

Akdeniz temsilcisi 47. dakikada Ballet’nin golüyle umutlansa da maçın sonucunu belirleyen gol 59. dakikada Oh’tan geldi.

Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 55’e yükseltti; deplasman ekibi ise 28 puanda kaldı.

Sergen Yalçın’ın öğrencileri gelecek hafta ligde Samsunspor deplasmanına çıkacak; Antalyaspor ise Konyaspor’u ağırlayacak.

Sergen Yalçın, son olarak Fenerbahçe SK ile oynanan ve 1-0 kaybedilen maçın ilk 11’ine göre beş değişiklik yaptı.

Yalçın, savunma hattının merkezinde Emmanuel Agbadou ile Felix Uduokhai’yi yedek bırakırken, Tiago Djaló ve Emirhan Topçu’ya ilk 11’de görev verdi. Orta sahada cezalı Wilfred Ndidi’nin yerine Kartal Kayra Yılmaz’ı sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik direktör, kanat oyuncusu Vaclav Cerny yerine sağ kanatta Cengiz Ünder’e forma verdi; sol kanatta ise uzun süre sonra Jota Silva görev aldı.

Derbide ilk 11’de sahaya çıkan Kristjan Asllani ise bu kez yedekler arasında yer aldı.

