Beşiktaş Bahçeşehir Koleji maç skoru kaç kaç? EuroCup'ta Türk derbisi

BKT EuroCup’ta yarı final coşkusu, bu akşam oynanan iki karşılaşmayla birlikte resmen start aldı. Temsilcilerimiz Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji, finale yükselme hedefiyle yarı final serisinde kozlarını paylaştı.

Özetle

İlk devrede 11 sayı geriye düşen Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji karşısında etkili bir geri dönüşe imza atarak parkeden 91-72 galip ayrıldı.

Bu skorun ardından Beşiktaş GAİN, yarı final serisinde 1-0 öne geçti. Seride iki galibiyete ulaşan ekip adını finale yazdıracak.

Serinin ikinci karşılaşması 3 Nisan Cuma günü Bahçeşehir Koleji’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Beşiktaş GAİN’de Jonah Mathews 21 sayı – 3 asist, Devon Dotson 16 sayı – 6 asist, Conor Morgan 13 sayı – 4 asist, Brynton Lemar 11 sayı ile oynadı.

Bahçeşehir Koleji cephesinde ise Malachi Flynn 19 sayı – 6 asist, Matt Mitchell 18 sayı – 5 ribaund, Hunter Hale 12 sayı, Trevion Williams 10 sayı – 7 ribaundluk performans sergiledi.