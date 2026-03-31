Beşiktaş Bahçeşehir Koleji maç skoru kaç kaç? EuroCup'ta Türk derbisi

Basketbol BKT Avrupa Kupası (EuroCup) yarı finalinde iki Türk temsilcisini karşı karşıya getiren mücadelede Beşiktaş GAİN, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji’ni 91-72 mağlup etti. İlk karşılaşmayı kazanan siyah-beyazlı ekip, bu skorla birlikte seride 1-0’lık avantaj elde etti.

BKT ’ta coşkusu, bu akşam oynanan iki karşılaşmayla birlikte resmen start aldı. Temsilcilerimiz Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji, finale yükselme hedefiyle yarı final serisinde kozlarını paylaştı.

BKT EuroCup yarı final serisinde Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni 91-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Beşiktaş GAİN, ilk yarıda 11 sayı gerideyken geri dönüş yaptı.
Seride iki galibiyete ulaşan ekip finale yükselecek.
Serinin ikinci maçı 3 Nisan Cuma günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde oynanacak.
Beşiktaş GAİN'de Jonah Mathews 21 sayı, Devon Dotson 16 sayı ile öne çıktı.
Bahçeşehir Koleji'nde Malachi Flynn 19 sayı, Matt Mitchell 18 sayı kaydetti.
İlk devrede 11 sayı geriye düşen Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji karşısında etkili bir geri dönüşe imza atarak parkeden 91-72 galip ayrıldı.

Bu skorun ardından Beşiktaş GAİN, yarı final serisinde 1-0 öne geçti. Seride iki galibiyete ulaşan ekip adını finale yazdıracak.

Serinin ikinci karşılaşması 3 Nisan Cuma günü Bahçeşehir Koleji’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Beşiktaş GAİN’de Jonah Mathews 21 sayı – 3 asist, Devon Dotson 16 sayı – 6 asist, Conor Morgan 13 sayı – 4 asist, Brynton Lemar 11 sayı ile oynadı.

Bahçeşehir Koleji cephesinde ise Malachi Flynn 19 sayı – 6 asist, Matt Mitchell 18 sayı – 5 ribaund, Hunter Hale 12 sayı, Trevion Williams 10 sayı – 7 ribaundluk performans sergiledi.

