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 | Efe Demir

Beşiktaş, Bakhtiyor Zainutdinov ile yollarını ayırdı!

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda değişikliklere giden Beşiktaş, Kazak oyuncu Bakhtiyor Zainutdinov ile yollarını ayırdığını açıkladı. İşte detaylar...

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Beşiktaş, Bakhtiyor Zainutdinov ile yollarını ayırdı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 11:37

Kadro yapılanmasına devam eden 'ta Bakhtiyor Zainutdinov'un yeni adresi belli oldu. Zaynutdinov'un Rusya Premier Ligi ekiplerinden ile prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu.

Beşiktaş, Bakhtiyor Zainutdinov ile yollarını ayırdı!

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov’un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bakhtiyor Zainutdinov’a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, Bakhtiyor Zainutdinov ile yollarını ayırdı!

CSKA MOSKOVA'DAN GELMİŞTİ

2023-2024 sezonu başında Rus ekibi 'dan edilen 27 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla toplam 49 müsabakada görev aldı. Zainutdinov, söz konusu süreçte siyah-beyazlı formayla, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş, Bakhtiyor Zainutdinov ile yollarını ayırdı!

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ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#dinamo moskova
#cska moskova
#Bakhtiyor Zainutdinov
#Rusya Premier Ligi
#Spor
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