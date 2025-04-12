Beşiktaş - Başakşehir maçı canlı anlatım

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maçın detayları tgrthaber.com'da...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Gedson, Salih Uçan, Chamberlain, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu.
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Kemen, Crespo, Yusuf Sarı, Brnic, Piatek.
Müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.