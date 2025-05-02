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 | Murat Makas

Beşiktaş başkan adayı Gürkan Aksoy'dan flaş açıklamalar: 'Yabancı hoca istemiyoruz'

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Gürkan Aksoy, 11 Mayıs Pazar günü yapılacak seçim öncesi plan ve projelerinden bahsetti. Serdal Adalı'ya rakip olacak Gürkan Aksoy, yaklaşık 35 tane projenin olduğunu söyleyerek yerli teknik direktör istediklerini belirtti.

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Beşiktaş başkan adayı Gürkan Aksoy'dan flaş açıklamalar: 'Yabancı hoca istemiyoruz'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 14:15
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 14:15

Bu sezon Beşiktaş’ta Serdal Adalı yönetimi de kötü gidişatı durduramadı. Süper Lig’de 3. Sırada yer alıp Avrupa’ya gitmek isteyen Beşiktaş’ta gözler 11 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olağan seçimli genel kurulda. Genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Gürkan Aksoy, Beşiktaş’ta bir restoranda gerçekleştirdiği basın toplantısında plan ve projelerini anlattı.

Adaylık sürecinden bahsederek sözlerine başlayan Aksoy, "25 senelik kötü yönetimlerin isyanı bu süreç. Taraftar olarak buna karşı çıkmak adına böyle bir organizasyona girdik Başaracağız, bu seçim başaramazsak, bir sonraki seçim bu kulüp bizim olacak. Taraftar artık bu sisteme 'dur' denmesi gerektiğine inandı. Sağ olsunlar, bizi de yoldaş kabul ettiler. Beşiktaş’ın delikli lirasının peşine düşmeye geldik" ifadelerini kullandı.

20 MİLYAR TL BORÇ

Gürkan Aksoy, siyah-beyazlı kulübün eski yönetimlerini eleştirerek, bu görevi yapacak kişilerin 'Akıl ve liyakat' sahibi olması gerektiğini dile getirdi. Aksoy, "'Paralı başkanlar seçelim, Beşiktaş’ı kurtarsın' diyerek yola çıktık. Her başkan cebinden bir miktar sıcak para koydu, bu parayla da Beşiktaş’ı döndürdüğünü düşündüler. Her giden bir gün evvelki çekleri, sponsorlukları bozdurup gitti. Bugün 20 milyar TL’ye yakın bir borçla karşı karşıyayız. Demek ki bu iş paralı dostların yapabildiği bir iş değilmiş. Biraz akıl ve liyakat lazım. Biz bunu görerek yola çıktık. Bu iş parayla değil, akılla olur. Beşiktaş markasının kimsenin cebindeki 1-2 milyon Dolar’a ihtiyacı yok" diye konuştu.

"YAKLAŞIK 35 TANE PROJEMİZ VAR"

Başkan Adayı Aksoy, 35'e yakın projelerinin bulunduğunu da belirtti. Aksoy, "Bunlar hayali projeler değil. En önemlisi, Beşiktaş malını satarak proje üretmeyecek. Beşiktaş’ın adını kullanarak yapabileceğimiz projeler. 6-7 ay içerisinde Beşiktaş’ın kasasına para sokacak projeler bunlar" şeklinde konuştu.

"YABANCI HOCAYLA ÇALIŞMAYACAĞIZ"

Futbol A Takımı'nda yerli teknik direktörden yana olduğunu da sözlerine ekleyen Gürkan Aksoy, "Yabancı hocayla çalışmayacağız. Bununla ilgili üç tane alternatif hocamız var. Hatta bir tanesine ciddi bir talep de var. Mevcutta çok sıkıntılı topçumuz da var. Bunlarda kurtulduktan sonra hocaların istediği takımların maddi açıdan kurulup kurulamayacağını görmek lazım. Savaşan, mücadele eden, mayısları görebilecek bir takım oluşturacağız ama hayal transfer yok. Duymak istediklerimizle gerçekler farklı" açıklamasında bulundu.
Son olarak kongre üyelerine de sesleyen siyah-beyazlı kulübün başkan adayı, "27 bin 500 kongre üyesi oy kullanma hakkına sahip. İster bize oy verin ya da vermeyin ama gelin oyunuzu kullanın, Beşiktaş’a sahip çıkın. Kazanan Beşiktaş olsun" dedi.

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