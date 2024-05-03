Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Nuri Şahin cevabı

03 May 2024 13:56 - Güncelleme : 03 May 2024 13:57

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Almanya seyahati sonrası Türkiye’ye geldi. Başkan Arat, Almanya ziyaretinin iyi geçtiğini belirterek Beşiktaş için faydalı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini camia olarak ciddi bir planın içinde olduklarını söyledi.

Real Madrid - Bayer Münih ve PSG - Borussia Dortmund maçlarının çok iyi geçtiğini söyleyen Arat, planları yönetim kurulundaki arkadaşlarla paylaşacağını Mayıs ayının Beşiktaş için çok yoğun geçeceğini dile getirdi.

“VERİLEN İMZALARI HİÇ KİMSENİN KÜÇÜMSEMEYE HAKKI YOKTUR”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleriyle alakalı konuşan Başkan Hasan Arat, “Demokrasiden bahsediyorsak, verilen imzaları reddetmemek ve saygıyla karşılamak gerekir. Verilen imzaları hiç kimsenin küçümsemeye hakkı yoktur. Yeterli sayıya ulaştıktan sonra artık o imzalarla alakalı yorum yapılmaz. Kurallara bakmak ve kurallarla oynamamak lazım. Herkes bir şeyler söylüyor. Ama bizim bu imzaları toplamamız da ve hareketin başlamasında Ecmel Faik Sarıalioğlu Başkanın büyük emeği vardır. Kulüplerin iç işlerine karışmamak gerekir. Eğer oy ile seçilmişseniz, kulüplerin işlerine etki etmeyeceksiniz. Herkes özgür iradesini kullanmalıdır. Ben bu gelişimin Türkiye’de çok önemli ve olumlu bir gelişim olduğunu düşünüyorum. İnşallah seçimlere de çok fazla başkan adayı katılır. Katılan Başkan adayları projelerini sunar. Herkes özgür iradesiyle seçimini yapar. Ben gelecekte böyle bir tablo bekliyorum açıkçası” ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılar, son olarak Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile yola devam etme kararı almıştı. Başkan Hasan Arat, Borussia Dortmund'un yardımcı teknik direktörü Nuri Şahin ile görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediği hakkında sorulan soruya ise, “Hedefimizdeki tüm isimlerle görüşmeler gerçekleştiriyoruz” cevabını verdi.