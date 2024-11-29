Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'den ilk açıklama geldi! 'Herkes müsterih olsun'

29 Kasım 2024 23:29 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 23:33

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı camiaya çağrıda bulundu. İlk kez açıklama yapan Yücel, "Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın beklenmedik istifası, tüm camiamız ve biz yönetim kurulu üyeleri tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. Sayın Başkan gerekçelerini düzenlediği basın toplantısında açıklamıştır. Ardından toplanan yönetim kurulumuzun aldığı kararlar ise resmi kanallarla duyurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş​'ta Hasan Arat​'ın istifası sonrası başkanlık​ görevini üstlenen Hüseyin Yücel​ ilk açıklamasını yaptı. Yücel, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve Beşiktaş camiasına çağrıda bulundu.

"İSTİFAYI ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIK"

Hasan Arat'ın istifasının üzüntüyle karşılandığını belirten Hüseyin Yücel, "Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın beklenmedik istifası, tüm camiamız ve biz yönetim kurulu üyeleri tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. Sayın Başkan gerekçelerini düzenlediği basın toplantısında açıklamıştır. Ardından toplanan yönetim kurulumuzun aldığı kararlar ise resmi kanallarla duyurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Camiaya çağrıda bulunan Hüseyin Yücel, "Herkes müsterih olsun. Biz büyük bir camiayız. Mayıs ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na kadar Beşiktaşımızın menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Süreçle ilgili detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde düzenleyeceğim basın toplantısı ile yapacağım" ifadelerine yer verdi.