Beşiktaş berabere kaldı!

Beşiktaş hazırlık maçında aradığını bulamadı. Çalışmalarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, Admira Wacker ile berabere kaldı.

Beşiktaş'ta yaz dönemi çalışmaları devam ediyor. Hazırlık maçı kapsamında Admira Wacker ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN BERABERLİK

Beşiktaş; Datenpol Arena'da oynanan mücadeleye, Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Kartal Kayra Yılmaz, Keny Arroyo, Milot Rashica ve Rafa Silva ile başladı. Akabinde ise maçın hemen başında 6. dakikada Lukas Malicsek'in kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçen Beşiktaş, Marco Wagner'in 68. dakikadaki golünü engelleyemedi ve müsabaka 1-1 sona erdi.

https://x.com/Besiktas/status/1944440891621400726

BEŞİKTAŞ'TA NORVEÇLİ HOCADAN DENEMELER

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, forvetsiz sistemi denedi ve ara ara Gedson Fernandes'in sol kanada kaymasını sağladı. Ayrıca ikinci yarıya da farklı bir 11 ile çıkmayı tercih eden Norveçli, esasen ise kadronun neler yapabileceğini görmeye çalıştı.