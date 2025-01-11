Beşiktaş - Bodrum FK maçı canlı anlatım

11 Ocak 2025 18:50 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 19:50

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş evinde Bodrum FK'yı konuk edecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Şener Şen Galatasaray Divan Kurulu üyesi oldu!

Şener Şen Galatasaray Divan Kurulu üyesi oldu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig​'in 19'uncu haftasında Bodrum FK​ ile kozlarını paylaşıyor. Müsabaka Tüpraş Stadyumu​'nda oynanıyor.

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

12'🚫Masuaku soldan içeri girdi ve ortasını yaptı. Kaleci Diego Sousa topu kontrol etti.

18'🚫Fredy, şutunu çekti. Kaleci Mert Günok'un kurtarışı ile top dışarı çıktı.

32'⚽Rafa Silva'nın açtığı ortata Ndour kafa vuruşu ile topu filelere göndermeyi başardı. Skor 1-0 oldu.

40'⚽Onur Bulut'un yerden arka direğe açtığı ortada Ciro Immobile topu ağlara gönderdi. Skor 2-0 oldu.

45'⏹İlk yarı sona erdi.

11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Uduokhai, Bakhtiyor, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Slva, Muçi, Immobile.

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Mohammed, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Ege Bilsel, Sulejmanov.

HAKEM KADROSU

Beşiktaş​ ile Bodrum FK arasındaki müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Bilal Gölen üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Mehmet Ali Özer görev alacak.