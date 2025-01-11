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Beşiktaş - Bodrum FK maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ocak 2025 18:50 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 19:50
Beşiktaş - Bodrum FK maçı canlı anlatım

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş evinde Bodrum FK'yı konuk edecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig​'in 19'uncu haftasında Bodrum FK​ ile kozlarını paylaşıyor. Müsabaka Tüpraş Stadyumu​'nda oynanıyor.

 

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

12'🚫Masuaku soldan içeri girdi ve ortasını yaptı. Kaleci Diego Sousa topu kontrol etti.

18'🚫Fredy, şutunu çekti. Kaleci Mert Günok'un kurtarışı ile top dışarı çıktı.

32'⚽Rafa Silva'nın açtığı ortata Ndour kafa vuruşu ile topu filelere göndermeyi başardı. Skor 1-0 oldu.

40'⚽Onur Bulut'un yerden arka direğe açtığı ortada Ciro Immobile topu ağlara gönderdi. Skor 2-0 oldu.

45'⏹İlk yarı sona erdi.

 

11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Uduokhai, Bakhtiyor, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Slva, Muçi, Immobile.

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Mohammed, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Ege Bilsel, Sulejmanov.

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HAKEM KADROSU

Beşiktaş​ ile Bodrum FK arasındaki müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Bilal Gölen üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Mehmet Ali Özer görev alacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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