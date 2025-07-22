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 | Efe Demir

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dünya devinden geliyor...

Transfer sezonuna hızlı giriş yapan Beşiktaş'ta yeni isim gündeme geldi. Shakhtar Donetsk ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi elemesi maçları sonrasında gaza basacak Siyah-beyazlılar aradığı yıldızı İtalya'da buldu. İşte Kara Kartal'ın gözüne kestirdiği yeni isim...

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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dünya devinden geliyor...
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 11:44

Avusturya'da yaptığı kamp sonrası İstanbul'a dönen , Nevzat Demir tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor.

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dünya devinden geliyor...

GÖZLER SHAKHTAR MAÇINDA

Siyah-beyazlılarda gözler, ile oynayacak elemesi maçlarına çevrilmiş durumda. Öte yandan Kara Kartal'da operasyonu ve kadro planlaması da tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dünya devinden geliyor...

YENİ ROTA SAĞ BEK

David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü renklerine bağlayan siyah-beyazlılarda yeni rotası transferi.

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dünya devinden geliyor...

Jonas Svensson'un performansından çok fazla memnun olmayan Beşiktaş cephesi, sağ bek arayışına başlamıştı.

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dünya devinden geliyor...

Siyah-beyazlı ekip, Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters ile el sıkışmış ancak bu transferler son anda iptal olmuştu.

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dünya devinden geliyor...

EMERSON ROYAL BOMBASI

Beşiktaş'ın bu bölge için yeni hedefinin ise Milan forması giyen Emerson Royal olduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, Milan ile yol ayrımında olan Emerson Royal için nabız yokladığı öğrenildi.

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dünya devinden geliyor...

OPSİYONLU KİRALIK TEKLİFİ

Kara Kartal, Brezilyalı yıldız için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dünya devinden geliyor...

SAKATLIK DURUMUNA BAKILACAK

Ancak, önce 26 yaşındaki futbolcunun sakatlık durumu araştırılacak ve ona göre adım atılacak.

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dünya devinden geliyor...

BARCELONA VE TOTTENHAM'DA DA OYNADI

Emerson Royal, daha önce kariyerinde Atletico Minerio, Barcelona, Real Betis ve Tottenham Hotspur formaları da giydi.

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dünya devinden geliyor...

Milan ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan Emerson, geride bıraktığımız sezon 26 maçta görev alırken skor katkısı veremedi.

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ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#avrupa ligi
#sağ bek
#shakhtar donetsk
#Emerson Royal
#Spor
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