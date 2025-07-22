Beşiktaş bombayı patlatıyor! Dünya devinden geliyor...

Avusturya'da yaptığı kamp sonrası İstanbul'a dönen Beşiktaş, Nevzat Demir tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor.

GÖZLER SHAKHTAR MAÇINDA

Siyah-beyazlılarda gözler, Shakhtar Donetsk ile oynayacak Avrupa Ligi elemesi maçlarına çevrilmiş durumda. Öte yandan Kara Kartal'da transfer operasyonu ve kadro planlaması da tüm hızıyla devam ediyor.

YENİ ROTA SAĞ BEK

David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü renklerine bağlayan siyah-beyazlılarda yeni rotası sağ bek transferi.

Jonas Svensson'un performansından çok fazla memnun olmayan Beşiktaş cephesi, sağ bek arayışına başlamıştı.

Siyah-beyazlı ekip, Osayi Samuel ve Kyle Walker-Peters ile el sıkışmış ancak bu transferler son anda iptal olmuştu.

EMERSON ROYAL BOMBASI

Beşiktaş'ın bu bölge için yeni hedefinin ise Milan forması giyen Emerson Royal olduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, Milan ile yol ayrımında olan Emerson Royal için nabız yokladığı öğrenildi.

OPSİYONLU KİRALIK TEKLİFİ

Kara Kartal, Brezilyalı yıldız için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacağı kaydedildi.

SAKATLIK DURUMUNA BAKILACAK

Ancak, önce 26 yaşındaki futbolcunun sakatlık durumu araştırılacak ve ona göre adım atılacak.

BARCELONA VE TOTTENHAM'DA DA OYNADI

Emerson Royal, daha önce kariyerinde Atletico Minerio, Barcelona, Real Betis ve Tottenham Hotspur formaları da giydi.

Milan ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan Emerson, geride bıraktığımız sezon 26 maçta görev alırken skor katkısı veremedi.