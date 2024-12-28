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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Aralık 2024 20:54 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 21:06
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe​ yönetiminde gerçekleştirilen antrenman​, ısınma koşularıyla başladı.

İdman, koordinasyon ve istasyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş​, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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