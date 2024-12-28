Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Aralık 2024 20:54 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 21:06
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
İdman, koordinasyon ve istasyon çalışmalarıyla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: tgrthaber.com