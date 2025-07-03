Beşiktaş düğümü çözüyor! Ciro Immobile'den sonra yıldız isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş Ciro Immobile'den sonra Alex Oxlade-Chamberlain’i de göndermeye hazırlanıyor. İngiliz oyuncu ile sözleşme feshi konusunda anlaşıldı. Alex Oxlade-Chamberlain’in Championship ekiplerinden teklifler aldığı iddia ediliyor.

Ciro Immobile ile sözleşme feshi konusunda anlaşan Beşiktaş bir yıldız oyuncuyla daha yollarını ayırmak üzere. Siyah-beyazlılar kadroda yer açmak için İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain’i gönderiyor.

CHAMBERLAİN GİDİYOR

Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain’den boşalan orta saha pozisyonu için transferde çalışmalarını hızlandırdı. Kanat mevkisine yıldız isimleri listeye alan kartal yine orta saha ve forvet takviyesi düşünüyor.

İNGİLİZ OYUNCU ADA YOLCUSU

Sports Digitale ve A Spor’da yer alan iddialarda Alex Oxlade-Chamberlain’e fesih bedeli olarak 1.5 milyon euro ödenecek. Ayrıca haberde Chamberlain'nin tedavisinin 2 hafta daha süreceği ve Avusturya kampına götürülmeyeceği belirtildi.



İngiliz futbolcuya Championship ekiplerinden teklifler geldiği öne sürülüyor.