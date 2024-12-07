Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

07 Aralık 2024 12:09 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 12:10

Son dakika haberi: Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Kadir Sağlam oldu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Kadir Sağlam oldu. Son dakika haberinin detayı geliyor...