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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Aralık 2024 12:09 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 12:10
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Son dakika haberi: Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Kadir Sağlam oldu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Kadir Sağlam oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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