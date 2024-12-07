Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı anlatım
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Aralık 2024 18:00 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 18:06
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dev derbinin detayları tgrthaber.com'da...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Immobile.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Oğuz Aydın, Saint Maximin, Dzeko.
HAKEM KADROSU
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Candaş Elbil üstlenecek.Müsabakada dördüncü hakem olarak Erkan Özdamar görev alacak.
Kaynak: tgrthaber.com