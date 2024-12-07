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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Aralık 2024 18:00 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 18:06
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dev derbinin detayları tgrthaber.com'da...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 

11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Immobile.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Oğuz Aydın, Saint Maximin, Dzeko.

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HAKEM KADROSU

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Candaş Elbil üstlenecek.Müsabakada dördüncü hakem olarak Erkan Özdamar görev alacak.

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Kaynak: tgrthaber.com

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