Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

07 Aralık 2024 18:00 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 18:06

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dev derbinin detayları tgrthaber.com'da...

Jose Mourinho'dan Cristiano Ronaldo açıklaması! 'İstemiyorum çünkü..."

Jose Mourinho'dan Cristiano Ronaldo açıklaması! 'İstemiyorum çünkü..."

Beşiktaş yönetimi karar aldı! Ocak ayına kadar takım Serdar Topraktepe'ye emanet

Beşiktaş yönetimi karar aldı! Ocak ayına kadar takım Serdar Topraktepe'ye emanet

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Immobile.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Oğuz Aydın, Saint Maximin, Dzeko.

HAKEM KADROSU

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Candaş Elbil üstlenecek.Müsabakada dördüncü hakem olarak Erkan Özdamar görev alacak.