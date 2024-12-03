Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi!

03 Aralık 2024 22:40 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 22:43

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasındaki maçların ardından PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Youssef En-Nesyri için Al Nassr teklifi yükseltti! Fenerbahçe forvet transferi için arayışa başladı

Youssef En-Nesyri için Al Nassr teklifi yükseltti! Fenerbahçe forvet transferi için arayışa başladı

19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, İtalya'ya mağlup oldu!

19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, İtalya'ya mağlup oldu!

TFF​ Hukuk Müşavirliği, Galatasaray​, Fenerbahçe​ ve Beşiktaş​'ı PFDK sevk etti.

TFF'nin yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan maçlarda Galatasaray ve Beşiktaş'ın "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları", Fenerbahçe'nin ise "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

Atakaş Hatayspor'un Beşiktaş maçındaki "9 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Trabzonspor Kulübü Menajeri Emrah Tok'un "sportmenliğe aykırı hareket", ikas Eyüpspor görevlisi Muhammet Karaoğlu'nun ise "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Trendyol 1. Lig takımları Amed Sportif Faaliyetler, Ahlatcı Çorum FK, Central Hospital Ümraniyespor, MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor ve Boluspor'un da çeşitli ihlaller yüzünden PFDK'ye sevkine karar verildiği ifade edildi.