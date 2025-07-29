Beşiktaş Fernandes'in yuvadan uçuşu için KAP'a resmen bildirdi

Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ile yollar ayrılıyor. Portekizli futbolcunun Rusya takımı Spartak Moskova'ya transferi için görüşmeler başladı.

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Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Gedson Carvalho Fernandes'in, Rusya'nın FC Spartak-Moscow JSC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Siyah beyazlı kulüp bugün 26 yaşındaki futbolcunun bonservisinin diğer yüzde 50'lik kısmının Portekiz ekibi Benfica'dan 10 milyon avro karşılığında alındığını duyurmuştu.

131 maça Beşiktaş formasıyla çıkan Gedson Fernandes, takımda aldığı görev boyunca 18 gol 16 asistlik performans sonucuna ulaştı.