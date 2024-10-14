Beşiktaş Fibabanka Ratiopharm Ulm'u 107-74 mağlup etti!

14 Ekim 2024 22:56 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 22:58

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Kupası A Grubu'nda Ratiopharm Ulm'u 107-74’lük skorla mağlup etti.

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol​ Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu dördüncü hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'u 107-74 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Karşılaşmaya etkileyici bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, Allman, Sleva ve Kerem Konan'ın sayılarıyla 7-0'lık bir seri yakaladı ve ilk beş dakikayı 17-7 önde geçti. İlk periyotta oyun üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş Fibabanka, Sleva ve Allman'ın etkili performanslarıyla çeyreği 31-9'luk skorla, 22 sayılık farkla tamamladı.

İkinci periyoda da hızlı giren siyah-beyazlı ekip, 8-3'lük bir seriyle farkı 27 sayıya çıkararak skoru 39-12'ye taşıdı. Pota altında ve dış atışlarda rakibine üstünlük kuran Beşiktaş Fibabanka, çeyreğin ilk beş dakikasını 41-16 önde geçti.



Hem hücumda hem savunmada dominant bir oyun sergileyen takım, soyunma odasına 61-28'lik rahat bir skorla gitti. Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başlasa da, Alman ekibi bir ara 8-0'lık bir seri yakalayarak skoru 75-44'e getirdi. Ancak siyah-beyazlılar, çeyreğin sonunda farkı yeniden 39 sayıya çıkardı: 85-46.

Bretzel ve Klepeisz'in sayılarıyla direnen rakibine, Morgan ve Berk Uğurlu'yla karşılık veren Beşiktaş Fibabanka, son periyoda 89-49'luk 40 sayılık üstünlükle girdi. Mücadelenin son çeyreğinde farkın rahatlığıyla rotasyona giden siyah-beyazlı takım, farkın kapanmasına izin vermedi. Alman ekibi son bölümde 9-0'lık bir seri yakalasa da skor 101-70'e geldi.

Sleva ve Yiğit Arslan'ın sayılarıyla farkı tekrar açan Beşiktaş Fibabanka, parkeden 107-74'lük 33 sayılık farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Salon: Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Carlos Cortes (İspanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Beşiktaş Fibabanka: Allman 16, Mathews 15, Needham 9, Sleva 15, Kerem Konan 2, Berk Uğurlu 9, Yiğit Arslan 12, Morgan 11, Martin 12, Terry 6, Yağız Aksu, Ata Özbek

Ratiopharm Ulm: Weidemann 7, Jessup 4, Bretzel 4, Herkenhoff 5, Klepeisz 4, Santos 10, Jensen 3, Essengue 19, Roby, Anigbata 2, Saraf 16

1. periyot: 31-9

Devre: 61-28

3. periyot: 89-49