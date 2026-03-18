Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Beşiktaş GAİN Trento maç skoru kaç kaç? BKT EuroCup'ta yarı final rakibi belli oldu

Beşiktaş Gain, kendi sahasında Dolomiti Energia Trento’yu son saniyeleri büyük heyecana sahne olan karşılaşmada 77-76 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Temsilcimiz, yarı final aşamasında bir diğer Türk ekibi Bahçeşehir Koleji SK (basketbol takımı) ile eşleşti. Maç boyunca kendi basketbolunu neredeyse hiç sahaya yansıtamayan siyah-beyazlılar, karşılaşmanın sonunda bir şekilde galibiyete uzanmayı başardı ancak ciddi anlamda zorlandı. Trento ise belirgin ve disiplinli bir oyun planıyla temsilcimizin düzenini bozmayı başardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 23:11
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 23:20

Beşiktaş Basketbol, EuroCup çeyrek finalinde evinde konuk ettiği Dolomiti Energia Trento’yu 77-76 yenerek yarı finale yükseldi.

Mücadeleye Berk Uğurlu, Jonah Mathews, Anthony Brown, Conor Morgan ve Ante Zizic ilk beşiyle başlayan siyah-beyazlı ekip, açılış periyodunu 17-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte dış şutlardan bulduğu sayılarla kontrolü ele alan Beşiktaş, soyunma odasına 40-32 önde gitti.

Üçüncü periyotta farkı çift basamaklı sayılara taşıyan siyah-beyazlılar, rakibinin geri dönüş hamlelerini durdurmakta zorlandı. Son çeyreğe 61-57 avantajla giren Beşiktaş, bitiş bölümünde yüksek tempoya sahne olan karşılaşmada üstünlüğünü muhafaza etti.

Son anları büyük gerilime sahne olan mücadelede kritik savunma hamleleri yapan Beşiktaş, sahadan 77-76 galip ayrılarak yarı final vizesini aldı.

Siyah-beyazlı ekip, EuroCup yarı final etabında bir diğer Türkiye temsilcisi Bahçeşehir ile kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş, kulüp tarihinde ikinci kez EuroCup organizasyonunda yarı finale çıkma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda da son dört takım arasına kalmış ancak JL Bourg Basket’e elenmişti.

ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.