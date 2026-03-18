Beşiktaş GAİN Trento maç skoru kaç kaç? BKT EuroCup'ta yarı final rakibi belli oldu

Beşiktaş Basketbol, EuroCup çeyrek finalinde evinde konuk ettiği Dolomiti Energia Trento’yu 77-76 yenerek yarı finale yükseldi.

Mücadeleye Berk Uğurlu, Jonah Mathews, Anthony Brown, Conor Morgan ve Ante Zizic ilk beşiyle başlayan siyah-beyazlı ekip, açılış periyodunu 17-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte dış şutlardan bulduğu sayılarla kontrolü ele alan Beşiktaş, soyunma odasına 40-32 önde gitti.

Üçüncü periyotta farkı çift basamaklı sayılara taşıyan siyah-beyazlılar, rakibinin geri dönüş hamlelerini durdurmakta zorlandı. Son çeyreğe 61-57 avantajla giren Beşiktaş, bitiş bölümünde yüksek tempoya sahne olan karşılaşmada üstünlüğünü muhafaza etti.

Son anları büyük gerilime sahne olan mücadelede kritik savunma hamleleri yapan Beşiktaş, sahadan 77-76 galip ayrılarak yarı final vizesini aldı.

Siyah-beyazlı ekip, EuroCup yarı final etabında bir diğer Türkiye temsilcisi Bahçeşehir ile kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş, kulüp tarihinde ikinci kez EuroCup organizasyonunda yarı finale çıkma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunda da son dört takım arasına kalmış ancak JL Bourg Basket’e elenmişti.