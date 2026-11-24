Süper Lig'de sezonun ilk Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takımın taraftarları tribünlerdeki yerini almak için bilet duyurularını takip ediyor. Beşiktaş Kulübü tarafından derbi biletlerinin satış takvimi ve fiyatları araştırılıyor. Peki, BJK GS derbi biletleri satışa çıktı mı, biletler nereden alınacak? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilenler…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY BİLET SATIŞI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet satış tarihi henüz açıklanmadı. Beşiktaş Kulübü, 30 Kasım 2026 tarihinde oynanacak karşılaşma için biletlerin satışa sunulacağı gün ve saate ilişkin resmi duyuru yapmadı.

Siyah-beyazlı kulüp, iç saha maçlarının biletlerini genellikle karşılaşmadan birkaç gün önce satışa çıkarıyor. Bu nedenle BJK-GS derbisinin biletlerinin de maç haftasında, hafta sonuna doğru satışa sunulması bekleniyor.

Kesin satış takvimi ve öncelikli satış hakkına ilişkin bilgiler Beşiktaş'ın resmî kanallarından duyurulacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Hayır. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri henüz satışa çıkmadı. Kulüp tarafından satış tarihi, bilet kategorileri ve fiyatları hakkında resmî açıklama yapılmadı.

Geçmiş sezonlardaki uygulamalarda olduğu gibi öncelikli satışın belirli üyelik gruplarına açılması, ardından genel satışa geçilmesi bekleniyor.

BJK GS DERBİ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Beşiktaş'ın iç saha maçlarının biletleri Passo internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satışa sunuluyor. Taraftarların bilet satın alabilmek için gerekli Passolig kartı ve hesap işlemlerini önceden tamamlaması gerekiyor.

Bilet satışına ilişkin duyurular Beşiktaş'ın resmî internet sitesi, sosyal medya hesapları ve Passo üzerinden takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY BİLET FİYATLARI NE KADAR?

30 Kasım 2026 tarihinde oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları henüz açıklanmadı.

Geçen sezon Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde uygulanan bilet fiyatları ise şöyleydi:

VIP 100: 37.500 TL

VIP 101-126: 33.750 TL

kategori: 12.000 TL

kategori: 11.000 TL

kategori: 9.750 TL

kategori: 7.500 TL

kategori: 6.500 TL

kategori: 5.750 TL

Doğu Üst: 3.500 TL

kategori: 2.500 TL

kategori: 2.250 TL



Bu fiyatlar önceki sezonun karşılaşmasına aittir. 2026-2027 sezonundaki derbinin bilet ücretlerinin farklı olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmada iki takım da üç puan mücadelesi verecek.