Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı hakemi kim? Ozan Ergün kimdir, Beşiktaş, Galatasaray karnesi, yönettiği maçlar?

Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı hakemi kim belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev derbi mücadelesinde sahne olacak. Ligde 4. sırada yer alan Beşiktaş ile 1. sırada olan Galatasaray karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak olan kritik mücadele 7 Mart 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya sayılı günler kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim açıklandı.
TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Süper Lig'in 25. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçında hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakeminin ise Adnan Deniz Kayatepe olacağı duyuruldu.
Ozan Ergün kariyeri boyunca Beşiktaş'ın ise 6 maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Beşiktaş bu maçlarda 12 sarı kart gördü. Beşiktaş'ın rakipleri ise 12 sarı kart gördü. Ozan Ergün'ün yönettiği Beşiktaş maçları ve sonuçları şöyle:
22.02.2026 | Beşiktaş 4:0 Göztepe
19.01.2026 | Beşiktaş 1:0 Kayserispor
22.10.2025 | Konyaspor 0:2 Beşiktaş
19.04.2025 | Göztepe 1:1 Beşiktaş
04.02.2025 (Ziraat Türkiye Kupası) | Beşiktaş 2:0 Kırklarelispor
03.01.2025 | Çaykur Rizespor 1:1 Beşiktaş
Ozan Ergün kariyeri boyunca Galatasaray'ın 6 maçında görev aldı. Bu karşılaşmaların tamamında Galatasaray galibiyet ile ayrıldı. Galatasaray bu maçlarda 8 sarı, 1 kırmızı kart gördü ve 1 penaltı kullandı. Galatasaray'ın rakipleri ise 12 sarı, 1 sarıdan-kırmızı ve 1 kırmızı kart gördü. Ozan Ergün'ün yönettiği Galatasaray maçları ve sonuçları şöyle:
08.02.2026 | Çaykur Rizespor 0:3 Galatasaray
22.11.2025 | Galatasaray 3:2 Gençlerbirliği
15.08.2025 | Galatasaray 3:0 Fatih Karagümrük
03.05.2025 | Galatasaray 4:1 Sivasspor
11.04.2025 | Samsunspor 0:2 Galatasaray
14.03.2025 | Galatasaray 4:0 Antalyaspor
Ozan Ergün 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine 2013 yılında başlayan Ozan Ergün, Süper Lig'de ilk maçını ise 16 Nisan 2022 tarihinde yönetti. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, Türkiye Kupası, 3. Lig, U19 Süper Lig dahil olmak üzere Ozan Ergün kariyeri boyunca 126 maçta görev aldı.