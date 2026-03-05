Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı hakemi kim? Ozan Ergün kimdir, Beşiktaş, Galatasaray karnesi, yönettiği maçlar?

Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı hakemi kim belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev derbi mücadelesinde sahne olacak. Ligde 4. sırada yer alan Beşiktaş ile 1. sırada olan Galatasaray karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak olan kritik mücadele 7 Mart 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya sayılı günler kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim açıklandı.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİ MAÇI HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Süper Lig'in 25. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçında hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakeminin ise Adnan Deniz Kayatepe olacağı duyuruldu.

OZAN ERGÜN BEŞİKTAŞ KARNESİ, DAHA ÖNCE YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Ozan Ergün kariyeri boyunca Beşiktaş'ın ise 6 maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Beşiktaş bu maçlarda 12 sarı kart gördü. Beşiktaş'ın rakipleri ise 12 sarı kart gördü. Ozan Ergün'ün yönettiği Beşiktaş maçları ve sonuçları şöyle:

22.02.2026 | Beşiktaş 4:0 Göztepe

19.01.2026 | Beşiktaş 1:0 Kayserispor

22.10.2025 | Konyaspor 0:2 Beşiktaş

19.04.2025 | Göztepe 1:1 Beşiktaş

04.02.2025 (Ziraat Türkiye Kupası) | Beşiktaş 2:0 Kırklarelispor

03.01.2025 | Çaykur Rizespor 1:1 Beşiktaş

OZAN ERGÜN GALATASARAY KARNESİ, DAHA ÖNCE YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Ozan Ergün kariyeri boyunca Galatasaray'ın 6 maçında görev aldı. Bu karşılaşmaların tamamında Galatasaray galibiyet ile ayrıldı. Galatasaray bu maçlarda 8 sarı, 1 kırmızı kart gördü ve 1 penaltı kullandı. Galatasaray'ın rakipleri ise 12 sarı, 1 sarıdan-kırmızı ve 1 kırmızı kart gördü. Ozan Ergün'ün yönettiği Galatasaray maçları ve sonuçları şöyle:

08.02.2026 | Çaykur Rizespor 0:3 Galatasaray

22.11.2025 | Galatasaray 3:2 Gençlerbirliği

15.08.2025 | Galatasaray 3:0 Fatih Karagümrük

03.05.2025 | Galatasaray 4:1 Sivasspor

11.04.2025 | Samsunspor 0:2 Galatasaray

14.03.2025 | Galatasaray 4:0 Antalyaspor

OZAN ERGÜN KİDMİR, NERELİ?

Ozan Ergün 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine 2013 yılında başlayan Ozan Ergün, Süper Lig'de ilk maçını ise 16 Nisan 2022 tarihinde yönetti. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, Türkiye Kupası, 3. Lig, U19 Süper Lig dahil olmak üzere Ozan Ergün kariyeri boyunca 126 maçta görev aldı.