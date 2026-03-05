Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı hakemi kim? Ozan Ergün kimdir, Beşiktaş, Galatasaray karnesi, yönettiği maçlar?

Ozan Ergün Galatasaray, Beşiktaş karnesi, yönettiği maçlar taraftarlar tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 25. haftası kapsamında Beşiktaş - Galatasaray derbisi oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı hakemi kim açıklandı. Yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. TFF tarafından yapılan duyurunun ardından Ozan Ergün'ün yönettiği Beşiktaş, Galatasaray maçları, karnesi, istatistikleri araştırılmaya başlandı.

Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı hakemi kim? Ozan Ergün kimdir, Beşiktaş, Galatasaray karnesi, yönettiği maçlar?
Haber Merkezi
05.03.2026
05.03.2026
- maçı hakemi kim belli oldu. Trendyol 'in 25. haftası dev derbi mücadelesinde sahne olacak. Ligde 4. sırada yer alan Beşiktaş ile 1. sırada olan Galatasaray karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak olan kritik mücadele 7 Mart 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya sayılı günler kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim açıklandı.

Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı hakemi kim? Ozan Ergün kimdir, Beşiktaş, Galatasaray karnesi, yönettiği maçlar?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİ MAÇI HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Süper Lig'in 25. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçında hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakeminin ise Adnan Deniz Kayatepe olacağı duyuruldu.

Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı hakemi kim? Ozan Ergün kimdir, Beşiktaş, Galatasaray karnesi, yönettiği maçlar?

OZAN ERGÜN BEŞİKTAŞ KARNESİ, DAHA ÖNCE YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Ozan Ergün kariyeri boyunca Beşiktaş'ın ise 6 maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Beşiktaş bu maçlarda 12 sarı kart gördü. Beşiktaş'ın rakipleri ise 12 sarı kart gördü. Ozan Ergün'ün yönettiği Beşiktaş maçları ve sonuçları şöyle:

22.02.2026 | Beşiktaş 4:0 Göztepe

19.01.2026 | Beşiktaş 1:0 Kayserispor

22.10.2025 | Konyaspor 0:2 Beşiktaş

19.04.2025 | Göztepe 1:1 Beşiktaş

04.02.2025 (Ziraat Türkiye Kupası) | Beşiktaş 2:0 Kırklarelispor

03.01.2025 | Çaykur Rizespor 1:1 Beşiktaş

Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı hakemi kim? Ozan Ergün kimdir, Beşiktaş, Galatasaray karnesi, yönettiği maçlar?

OZAN ERGÜN GALATASARAY KARNESİ, DAHA ÖNCE YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Ozan Ergün kariyeri boyunca Galatasaray'ın 6 maçında görev aldı. Bu karşılaşmaların tamamında Galatasaray galibiyet ile ayrıldı. Galatasaray bu maçlarda 8 sarı, 1 kırmızı kart gördü ve 1 penaltı kullandı. Galatasaray'ın rakipleri ise 12 sarı, 1 sarıdan-kırmızı ve 1 kırmızı kart gördü. Ozan Ergün'ün yönettiği Galatasaray maçları ve sonuçları şöyle:

08.02.2026 | Çaykur Rizespor 0:3 Galatasaray

22.11.2025 | Galatasaray 3:2 Gençlerbirliği

15.08.2025 | Galatasaray 3:0 Fatih Karagümrük

03.05.2025 | Galatasaray 4:1 Sivasspor

11.04.2025 | Samsunspor 0:2 Galatasaray

14.03.2025 | Galatasaray 4:0 Antalyaspor

Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı hakemi kim? Ozan Ergün kimdir, Beşiktaş, Galatasaray karnesi, yönettiği maçlar?

OZAN ERGÜN KİDMİR, NERELİ?

Ozan Ergün 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine 2013 yılında başlayan Ozan Ergün, Süper Lig'de ilk maçını ise 16 Nisan 2022 tarihinde yönetti. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, Türkiye Kupası, 3. Lig, U19 Süper Lig dahil olmak üzere Ozan Ergün kariyeri boyunca 126 maçta görev aldı.

#galatasaray
#beşiktaş
#süper lig
#derbi
#Ozan Ergün
#Spor
