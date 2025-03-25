Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Davinson Sanchez gelişmesi! Kadrodan çıkarıldı

Kolombiya A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya ile oynadığı maçta talihsiz bir an yaşanmıştı. Kolombiya'da forma giyen Galatasaray savunma bloğunun en önemli isimlerinden Davinson Sanchez rakip kaleci Allison Becker ile kafa kafaya çarpışmış ve baygınlık geçirmişti. Bir süre sonra kendine gelen yıldız savunmacı oyuna devam edememişti. Sanchez'in durumuna ilişkin Kolombiya Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

PARAGUAY MAÇINDA SAHADA

Federasyon'dan yapılan açıklamada Davinson Sanchez'in kadrodan çıkarıldığı belirtilirken, ""Sporcunun sağlık durumunun iyiye gitmesi, hem sağlık hem de hastane kontrollerinin normal olmasına rağmen Paraguay maçında forma giymesi kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan Beşiktaş ile oynanacak kritik derbi öncesi tüm Galatasaray taraftarlarını endişeye sevk eden olayın ardından Sanchez, Kolombiya Milli Takımı'nın dünkü antrenmanında takımla çalıştı.