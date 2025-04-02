Beşiktaş - Galatasaray derbisi sevkleri açıklandı! Her iki taraftan birer isim PFDK'lık oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan maçların ardından 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş, Galatasaray, Bellona Kayserispor ve Sipay Bodrum FK, çeşitli sebeplerle disipline sevk edilen kulüpler oldu.

HATİPOĞLU VE SEMİH KILIÇSOY PFDK'DA

Hukuk müşavirliği, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'nu "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk etti. Beşiktaşlı oyuncu Semih Kılıçsoy ise kırmızı kart görmesiyle sonuçlanan rakibi Davinson Sanchez'e yönelik "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

İBRAHİM HATİPOĞLU NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Beşiktaş'a 2-1 yenildiklmeri derbi sonrası hakem Yasin Kol ve VAR hakemi Pawel Pskit'in kararlarını eleştirerek seert sözlmer sarf etmişti. Maçta gördükleri kırmızı kartın VAR müdahalesiyle haksız yere verildiğini iddia eden Hatipoğlu, "Bütün hakem otoriteleri, VAR müdahalesinin gereksiz olduğunu söyledi, pozisyonda kırmızı kart olamazdı. Bugün hem orta hakem hem de VAR son derece yetersizdi. Bunu bilinçli olarak mı yaptılar, yoksa beceriksizlik sonucu mu oldu, kamuoyuna bırakıyorum. İngilizce bilmeyen bir hakemin VAR hakemiyle nasıl anlaştığını merak ediyorum. Hakemler çok hızlı bir şekilde penaltı pozisyonumuzu geçiştirdiler" demişti.