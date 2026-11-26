Süper Lig'de 13. hafta maçlarında görev yapacak hakem kadrosu açıklandı. Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Galatasaray karşılaşmasında orta hakem olarak Oğuzhan Çakır görev alacak. Derbide Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran üstlenirken, dördüncü hakem koltuğunda Alper Akarsu oturacak.

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HABERİN ÖZETİ Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! Süper Lig'de Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Derbi Pazartesi 21:00'de oynanacak. Derbiyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

SÜPER LİG 13. HAFTA HAKEMLERİ

Alanyaspor - Konyaspor: Alpaslan Şen

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Gençlerbirliği - Ankaragücü: Oğuzhan Aksu

Gaziantep FK - Hatayspor: Fatih Tokail

Çorum FK - Kocaelispor: Erdem Mertoğlu

Eyüpspor - Bodrum FK: Mehmet Türkmen

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın

Beşiktaş - Galatasaray: Oğuzhan Çakır