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İstanbul
Süper Lig'de 13. hafta maçlarında görev yapacak hakem kadrosu açıklandı. Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Galatasaray karşılaşmasında orta hakem olarak Oğuzhan Çakır görev alacak. Derbide Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran üstlenirken, dördüncü hakem koltuğunda Alper Akarsu oturacak.
Alanyaspor - Konyaspor: Alpaslan Şen
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Gençlerbirliği - Ankaragücü: Oğuzhan Aksu
Gaziantep FK - Hatayspor: Fatih Tokail
Çorum FK - Kocaelispor: Erdem Mertoğlu
Eyüpspor - Bodrum FK: Mehmet Türkmen
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak
Göztepe - Trabzonspor: Cihan Aydın
Beşiktaş - Galatasaray: Oğuzhan Çakır
|Karşılaşma
|Orta Hakem
|Yardımcı Hakemler
|Dördüncü Hakem
|Alanyaspor - Konyaspor
|Alpaslan Şen
|Yusuf Susuz, Mücahid Adem Çelebi
|Ayberk Demirbaş
|Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
|Abdullah Buğra Taşkınsoy
|Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok
|Süleyman Bahadır
|Gençlerbirliği - Ankaragücü
|Oğuzhan Aksu
|Mehmet Emin Tuğral, Özcan Sultanoğlu
|Muhammet Ali Metoğlu
|Gaziantep FK - Hatayspor
|Fatih Tokail
|Samet Çiçek, Ali Can Alp
|Yiğit Arslan
|Çorum FK - Kocaelispor
|Erdem Mertoğlu
|Samet Çavuş, Mert Bulut
|Raşit Yorgancılar
|Eyüpspor - Bodrum FK
|Mehmet Türkmen
|Gökhan Barcın, Azad İlhan
|Emre Kargın
|Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
|Batuhan Kolak
|Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
|Direnç Tonusluoğlu
|Göztepe - Trabzonspor
|Cihan Aydın
|Candaş Elbil, Suat Güz
|Ömer Tolga Güldibi
|Beşiktaş - Galatasaray
|Oğuzhan Çakır
|Anıl Usta, Bersan Duran
|Alper Akarsu