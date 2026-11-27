Beşiktaş-Galatasaray derbisi, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olarak futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak mücadele öncesinde iki takımın puan durumu, sakatlık raporları ve teknik direktörlerin kadro tercihleri merak konusu oldu. Galatasaray 31 puanla liderlik koltuğunda otururken Beşiktaş, 25 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadyumu’nda taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı takım ise deplasmanda alacağı sonuçla zirvedeki yerini korumak için mücadele edecek. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi programı nedeniyle pazartesi gününe alınan karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Derbi öncesinde her iki takımın sağlık durumları ve son antrenmanlardaki gelişmeler yakından izleniyor. Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11, maç kadrosunda kimler 11 başlayacak? Beşiktaş Galatasaray eksikler, cezalılar ve sakatlar belli oldu.

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HABERİN ÖZETİ Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11 ve maç kadrosu belli oldu Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde takımların puan durumları, sakatlık raporları ve teknik direktörlerin kadro tercihleri merak konusu oldu. Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği mücadele, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi programı nedeniyle pazartesi gününe alındı. Ligde Galatasaray 31 puanla lider, Beşiktaş ise 25 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'nun sakatlığı devam ederken, Orkun Kökçü'nün cezası sona erdi. Galatasaray'da Victor Osimhen bireysel koşulara başlarken, Rafael Leao ve Roland Sallai'nin sakatlıkları sürüyor. Beşiktaş muhtemel 11'i: Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ernest Poku, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic. Galatasaray muhtemel 11'i: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ İÇİN NEFESLER TUTULDU

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki mücadele, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Derbinin canlı yayın adresi beIN SPORTS 1 olacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi takvimi nedeniyle karşılaşmanın pazartesi gününe alınmasının ardından maç programında başka bir değişiklik yapılmadı. Siyah-beyazlı kulübün karşılaşmanın ertelenmesine yönelik herhangi bir talepte bulunmadığı ve mevcut takvimin korunduğu belirtildi.

Galatasaray, geride kalan 12 haftada aldığı 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 31 puana ulaştı ve liderliğini sürdürüyor. Beşiktaş ise 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 25 puan topladı. Ligde üçüncü sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, sahasında oynayacağı derbide kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmak istiyor. Galatasaray cephesinde ise deplasmandan alınacak üç puan, liderlik yarışındaki konum açısından önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ta derbi öncesinde en önemli eksiklerden biri savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou olarak dikkat çekiyor. Diz bölgesindeki sorunları nedeniyle tedavisi devam eden futbolcunun Galatasaray karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlı ekipte Orkun Kökçü'nün durumu ise daha olumlu. Daha önce sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor karşılaşmasında görev alamayan futbolcunun cezası sona erdi. Orkun Kökçü'nün Galatasaray derbisinde kadroda bulunması ve teknik heyetin görev vermesi halinde sahada yer alması bekleniyor.

Galatasaray'da ise derbi öncesindeki sakatlık ve oyuncuların fiziksel durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Dizinden operasyon geçiren Victor Osimhen, bireysel koşulara başladı. Tecrübeli futbolcunun geniş kadroda yer alma ihtimali bulunurken ilk 11'de başlayıp başlamayacağı henüz kesinlik kazanmadı.

Deniz Gül, Aston Villa karşılaşmasında yaşadığı burun kırığının ardından ameliyat edildi. Özel maske kullanarak derbi kadrosuna dahil edilmesi ihtimali bulunuyor. Hamstring sakatlığı yaşayan Rafael Leao'nun ise karşılaşmaya yetişmesi beklenmiyor. Roland Sallai'nin de hamstring problemi nedeniyle durumu yakından izleniyor ve oyuncunun derbide forma giyip giyemeyeceği henüz netleşmiş değil.

Sarı-kırmızılı takımda Ismail Jakobs ve Mario Lemina'nın son kontrollerinden gelen olumlu gelişmeler, teknik heyetin kadro tercihleri açısından önem taşıyor. İki futbolcunun da Beşiktaş karşısında forma giyme ihtimali bulunuyor.

Her iki takımın da resmi maç kadroları karşılaşmanın başlamasına yaklaşık bir saat kala açıklanacak. Son antrenmanların ardından yapılacak değerlendirmeler ve sağlık kontrolleri doğrultusunda teknik direktörlerin tercihlerinde değişiklik yaşanabilecek.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MUHTEMEL 11

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi muhtemel ilk 11’ler şöyledir:

Beşiktaş muhtemel 11: Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ernest Poku, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic.

Galatasaray muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz.