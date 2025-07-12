Beşiktaş genç oyuncuyu yolluyor! Portekiz'den sürpriz talip

Transferde hareketli saatler geçiren Beşiktaş, kadroda yer açmak için istenmeyen oyuncuları göndermek için kolları sıvadı. Geçen sezon transfer edilen bir genç oyuncuya sürpriz talip çıktı. Beşiktaş, Portekiz temsilcisine oyuncuyu kiralık göndermeye sıcak bakıyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş transferde en çok konuşulan takımlar arasında. Serdal Adalı yönetimi Tammy Abraham ve David Jurasek’i kadroya katarak ligde ses getirdi. Öte yandan siyah-beyazlılar milli yıldız Orkun Kökçü transferiyle de dikkatleri üzerine çekti.

ELAN RICARDO'YA SÜRPRİZ TALİP

Yönetim geçen sezon performansı kötü olan ve takımda istenmeyen oyuncuların gönderilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Elan Ricardo için sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç oyuncuya talip çıktı.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR

Portekiz basınından çıkan haberlere göre, Portekiz Ligi ekiplerinden Tondela, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için harekete geçti. Şu ana kadar hiçbir resmi maçta süre bulamayan genç oyuncuyu Beşiktaş, kiralamaya sıcak bakıyor.