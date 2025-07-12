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 | Murat Makas

Beşiktaş genç oyuncuyu yolluyor! Portekiz'den sürpriz talip

Transferde hareketli saatler geçiren Beşiktaş, kadroda yer açmak için istenmeyen oyuncuları göndermek için kolları sıvadı. Geçen sezon transfer edilen bir genç oyuncuya sürpriz talip çıktı. Beşiktaş, Portekiz temsilcisine oyuncuyu kiralık göndermeye sıcak bakıyor.

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Beşiktaş genç oyuncuyu yolluyor! Portekiz'den sürpriz talip
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 10:33

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren transferde en çok konuşulan takımlar arasında. Serdal Adalı yönetimi ve David Jurasek’i kadroya katarak ligde ses getirdi. Öte yandan siyah-beyazlılar milli yıldız transferiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Beşiktaş genç oyuncuyu yolluyor! Portekiz'den sürpriz talip

ELAN RICARDO'YA SÜRPRİZ TALİP

Yönetim geçen sezon performansı kötü olan ve takımda istenmeyen oyuncuların gönderilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a olan Elan Ricardo için sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç oyuncuya talip çıktı.

Beşiktaş genç oyuncuyu yolluyor! Portekiz'den sürpriz talip

BEŞİKTAŞ KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR

Portekiz basınından çıkan haberlere göre, Portekiz Ligi ekiplerinden Tondela, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için harekete geçti. Şu ana kadar hiçbir resmi maçta süre bulamayan genç oyuncuyu Beşiktaş, kiralamaya sıcak bakıyor.

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ETİKETLER
#kiralama
#transfer
#beşiktaş
#orkun kökçü
#Tammy Abraham
#David Jurasek
#Elan Ricardo
#Spor
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