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Beşiktaş - Göztepe maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
24 Kasım 2024 18:59 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 19:50
Beşiktaş - Göztepe maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Beşiktaş evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig​'de 13. hafta maçında Beşiktaş​ evinde Göztepe'yi konuk ediyor. 

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

2'🚫Mert Günok'tan hata geldi ve top Matsuki'de kaldı. Matsuki'nin şutunda Mert Günok gol izni vermedi.

3'⚽Svensson'un sağ kanattan açtığı ortaya Semih Kılıçsoy'un vole vuruşu ile top filelerle buluştu.

10'⚽Bokele kendi kalesine gol attı.

13'⚽Göztepe kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambolde Bokele kafa vuruşu ile topu filelere göndermeyi başardı.

30'🚫Taha Altıkardeş'in ceza sahası içindeki volesinde Mert Günok topu son anda kornere çeldi.

32'⚽Taha Altıkardeş ile maçta skor 2-2 oldu.

45'⏹İlk yarı sona erdi.

 

 

 

 

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert; Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan; Masuaku Gedson, Al-Musrati; Rashica, Rafa Silva, Semih

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Isaac, Matsuki, Juan, Romulo

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ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş - Göztepe müsabakasında Alper Akarsu düdük çalacak. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Bahtiyar Birinci üstlenecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak Burak Olcar görev alacak.

Maçının VAR hakemi belli oldu. Müsabakada VAR'da Erkan Engin, AVAR'da ise Hakan Yemişken görev alacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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