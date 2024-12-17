Beşiktaş Hutchinson'a lisans çıkarttı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Aralık 2024 19:58 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 20:04
Beşiktaş eski Kanadalı ön libero futbolcusu Atiba Hutchinson'ın oğlu Noah Hutchinson'ın lisansını çıkardı.
Beşiktaş'ta uzun yıllar oynayan Atiba Hutchinson'ın 9 yaşındaki oğlu Noah Hutchinson da siyah beyazlı formayı giyecek.
Siyah-beyazlılar eski futbolcusu Atiba'nın oğlu Noah Hutchinson'ın lisansını çıkartarak TFF'ye bildirdi.
2013-2023 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Atiba, 334 maça çıkarken 27 gol ve 37 asistle mücadele etmişti.
Kaynak: tgrthaber.com