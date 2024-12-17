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Beşiktaş Hutchinson'a lisans çıkarttı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Aralık 2024 19:58 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 20:04
Beşiktaş Hutchinson&#039;a lisans çıkarttı!

Beşiktaş eski Kanadalı ön libero futbolcusu Atiba Hutchinson'ın oğlu Noah Hutchinson'ın lisansını çıkardı.

Beşiktaş​'ta uzun yıllar oynayan Atiba Hutchinson​'ın 9 yaşındaki oğlu Noah Hutchinson da siyah beyazlı formayı giyecek.

Beşiktaşa yeni Hutchinson TFFye bildirildi

Siyah-beyazlılar eski futbolcusu Atiba'nın oğlu Noah Hutchinson'ın lisansını çıkartarak TFF​'ye bildirdi.

2013-2023 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Atiba, 334 maça çıkarken 27 gol ve 37 asistle mücadele etmişti.

Beşiktaşa yeni Hutchinson TFFye bildirildi

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Kaynak: tgrthaber.com
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