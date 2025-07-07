Beşiktaş için Fırat Günayer'den sürpriz transfer çıkışı: Murat Ülker örneğini verdi!

Beşiktaş'ın transfer sürecine dair kritik yorumlar gelmeye devam ediyor. Halihazırda Beşiktaş ve Orkun Kökçü süreci yaşanırken, Fırat Günayer ise Beşiktaşlı zengin taraftarlara çağrıda bulundu ve transfer süreçlerinin çok daha kolay ilerleyebileceğini ifade etti.

BEŞİKTAŞ İÇİN FIRAT GÜNAYER'DEN 'TRANSFERDE FEDAKÂRLIK' MESAJI

"Beşiktaş, Orkun Kökçü transferiyle birlikte seviye atlayacak. Burada öylece konuşmak da istemiyorum ama üç tane Beşiktaşlı iş insanı 5'er milyon Euro verse ya da 4 tane Beşiktaşlı iş insanı 3'er milyon Euro verse, bu transfer çok hızlı biter. O yüzden Beşiktaş'ın şu anda bunlara ihtiyacı olduğunu da söylemek lazım. Başkan uğraşıyor, finansal çözümler üretmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın borçları azalsın diye çalışmalar yapılıyor, ki ben iş insanlarına gelin borcun hepsini kapatın da demiyorum. Ama zengin Beşiktaşlı taraftarlar da bir şekilde elini taşın altına koymalı. Murat Ülker mesela, Fenerbahçe'ye 150 milyon Euro vermiş. Ben bunu demiyorum, 10 milyon Euro bile demiyorum ama 3 tane Beşiktaşlı çözer bu işi."