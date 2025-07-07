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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş için Fırat Günayer'den sürpriz transfer çıkışı: Murat Ülker örneğini verdi!

Beşiktaş'ın transfer gündemine dair Fırat Günayer'den çarpıcı tespitler geldi. Beşiktaş'ın transfer maliyetlerinden bahseden Fırat Günayer, Rabona YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda Fenerbahçeli Murat Ülker ismini de ön plana çıkardı.

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Beşiktaş için Fırat Günayer'den sürpriz transfer çıkışı: Murat Ülker örneğini verdi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 21:08
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 21:08

'ın sürecine dair kritik yorumlar gelmeye devam ediyor. Halihazırda Beşiktaş ve süreci yaşanırken, Fırat Günayer ise Beşiktaşlı zengin taraftarlara çağrıda bulundu ve transfer süreçlerinin çok daha kolay ilerleyebileceğini ifade etti.

BEŞİKTAŞ İÇİN FIRAT GÜNAYER'DEN 'TRANSFERDE FEDAKÂRLIK' MESAJI

"Beşiktaş, Orkun Kökçü transferiyle birlikte seviye atlayacak. Burada öylece konuşmak da istemiyorum ama üç tane Beşiktaşlı iş insanı 5'er milyon Euro verse ya da 4 tane Beşiktaşlı iş insanı 3'er milyon Euro verse, bu transfer çok hızlı biter. O yüzden Beşiktaş'ın şu anda bunlara ihtiyacı olduğunu da söylemek lazım. Başkan uğraşıyor, finansal çözümler üretmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın borçları azalsın diye çalışmalar yapılıyor, ki ben iş insanlarına gelin borcun hepsini kapatın da demiyorum. Ama zengin Beşiktaşlı taraftarlar da bir şekilde elini taşın altına koymalı. Murat Ülker mesela, Fenerbahçe'ye 150 milyon Euro vermiş. Ben bunu demiyorum, 10 milyon Euro bile demiyorum ama 3 tane Beşiktaşlı çözer bu işi."

Beşiktaş için Fırat Günayer'den sürpriz transfer çıkışı: Murat Ülker örneğini verdi!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA BAŞKA TRANSFER HEDEFİ VAR MI?
Orkun Kökçü ile ilgilenen Beşiktaş, aynı zamanda Andreas Schjelderup için de nabız yokluyor.
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#Spor
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