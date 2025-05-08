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 | Murat Makas

Beşiktaş için transferde kritik gün! Ole Gunnar Solskjaer'in istediği mevkiye sürpriz isim

Beşiktaş şampiyonluk ve Avrupa hedefleri için gelecek sezon iddialı kadro kurmak istiyor. Beşiktaş, Bodo/Glimt'te forma giyen Patrick Berg'in peşine düştü. Bodo/Glimt'in Tottenham maçı Patrick Berg'in gelecek kararları için çok önemli. Bodo/Glimt'in elenmesi halinde futbolcunun gönderilebileceği belirtiliyor.

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Beşiktaş için transferde kritik gün! Ole Gunnar Solskjaer'in istediği mevkiye sürpriz isim
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 10:33

Süper Lig ve Avrupa’da kötü gidişatı durduramayan Beşiktaş, gelecek sezon taraftarına hayal kırıklığı yaşatmak istemiyor. Siyah-beyazlı ekip Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Takımdan performansı düşük birçok oyuncuyla yolların ayrılması beklenirken eksik bölgelere bakılan bazı futbolcuların ismi belli oluyor.

Beşiktaş için transferde kritik gün! Ole Gunnar Solskjaer'in istediği mevkiye sürpriz isim

SOLSKJAER'İN 6 NUMARA İSTEĞİ

Beşiktaş yönetimi yeni sezonda kanat, forvet, orta sahaya transferi öncelikli tutuyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in 6 numaraya istediği isim belli oldu. Norveçli futbolcu Patrick Berg Beşiktaş’ın transfer listesinde. Bodo/Glimt'in ara transferde vermek istemediği oyuncu için tekrar temaslar başladı.
Tottenham ile yarı final mücadelesi veren Bodo'nun yetkilileri, daha önce Beşiktaş'a Avrupa'ya odaklandıklarını ve kaptanlarıyla ilgili görüşmeleri bu eşleşme sonrası yapabileceklerini iletti.

Beşiktaş için transferde kritik gün! Ole Gunnar Solskjaer'in istediği mevkiye sürpriz isim

ELENİRSE GİRİŞİMLER HIZLANACAK

Deplasmanda 3- 1 mağlup olduğu Tottenham ile bugün sahasında karşılaşacak olan Bodo'nun elenmesi halinde 27 yaşındaki futbolcu ile ilgili girişimler hız kazanacak. Yıldız futbolcunun Beşiktaş’a sıcak baktığı belirtiliyor.

ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#süper lig
#avrupa
#tottenham
#Ole Gunnar Solskjaer
#Patrick Berg
#Bodo/glimt
#Spor
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