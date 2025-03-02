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 | Murat Makas

Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek isim! Çok konuşulacak transfer hamlesi

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjær ile galibiyet serisi yakalamak isteyen Beşiktaş yeni sezon planlamasını yapmaya başladı. Siyah-beyazlılar forvet transferi için arayışa girdi. Beşiktaş'ın Ocak ayı transfer döneminde Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız forvet adayı için nabız yoklayacağı iddia edildi.

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Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek isim! Çok konuşulacak transfer hamlesi
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 10:14

Süper Lig’de evinde Kayserispor’u 2-0 yenen Beşiktaş galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjær ile çıkış yakalayan siyah-beyazlılar gelecek sezon planlamasını da yapıyor. Beşiktaş transferde genç yıldızlara yöneldi. Ciro İmmobile’nin gol yollarındaki sorunu sebebiyle forvet arayışına gidildi.

MİKAUTADZE TRANSFER LİSTESİNDE

Siyah beyazlı yönetim, forvet hattını güçlendirmek için iki önemli ismi gündemine aldı. Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, Midtjylland forması giyen 20 yaşındaki Gineli santrfor Franculino Dju'nun menajerleri ile görüşmelere başladı.
Dju transferinde pürüz çıkması halinde Beşiktaş, Lyon forması giyen santrfor, kanat ve forvet arkası oynayabilen 24 yaşındaki yaşındaki Gürcü yıldız Georges Mikautadze'ye yönelecek.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Ocak transfer döneminde Galatasaray yönetimi Okan Buruk’un istediği Georges Mikautadze için girişimlere başlamıştı. Galatasaray'ın Georges Mikautadze için yaptığı 23-24 milyon euro'luk teklif için Lyon Başkanı 'aşağılayıcı' ifadesi kullanmıştı.

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