Beşiktaş ile Jose Mourinho görüşmesinin perde arkası! Tarih verildi

20 May 2024 09:24 - Güncelleme : 20 May 2024 09:28

Süper Lig’de bu sene yaşanan kötü gidişatın yeni sezonda tekrarlanmasını istemeyen Beşiktaş yöneticileri transferde dev hamlelere hazırlanıyor. Dünyaca yıldız oyuncuların ismi geçtiği siyah-beyazlılarda teknik direktör arayışı da sürüyor.

Beşiktaş'ta, Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrası ikinci başkan Hüseyin Yücel, Fenerbahçe’nin de gündeminde olduğu dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getirmek istediklerini ve yüz yüze tekliflerini ilettiklerini söylemişti. Sabah'ın derlediği haberde flaş gelişmelere yer verildi.

MENAJER MENDES ARACI OLDU

Portekizli hoca, 19 Nisan'da THY'nin yeni reklam filmi için İstanbul'a geldi. Bunu haber alan Beşiktaş yönetimi, Fernando Santos'a da aracılık eden menajer Jorge Mendes'in vasıtasıyla bir görüşme ayarladı.

Taraflar geçen ay Beşiktaş'ın stadının yanında yer alan otelde buluştu. İkinci başkan Yücel ile beraberindeki yöneticiler Onur Göçmez ve Burak Aslan'ın hazır bulunduğu toplantıda ünlü çalıştırıcıya takımın durumu, transfer bütçesi ve gelecek planları üzerine bilgiler verildi. 61 yaşındaki teknik adam da çalışma yapıp geri döneceğini belirtti.

7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Bu zirveden iki hafta sonra üç yönetici, bu kez İtalya'ya çıkarma yaparak Mourinho ile tekrar masaya oturdu. Başarılı teknik direktör, teklife sıcak baktığını ancak başka kulüplerden de kendisine talepler olduğunu bildirdi.

GELECEK HAFTA...

Gelecek hafta ikinci başkan Yücel, bir kez daha İtalya'ya giderek Mourinho ile yüz yüze anlaşma zemini arayacak. Portekizli hocanın son olarak Roma'da aldığı 5 milyon Euro yıllık ücret ve ekibi için de 2 milyon Euro'ya olumlu yaklaşım gösterdiği kaydedildi.