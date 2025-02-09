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 | Suat Vilgen

Beşiktaş ilk transfer operasyonunu yaptı! Yeni yıldız İstanbul'a geldi

Beşiktaş, ara transfer dönemindeki ilk hamlesini genç kanat oyuncusu Keny Arroyo'yu kadrosuna katarak yaptı. Ekvadorlu oyuncu İstanbul'a geldi.

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Beşiktaş ilk transfer operasyonunu yaptı! Yeni yıldız İstanbul'a geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 07:04
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 07:04

Beşiktaş ara trans fer döneminin ilk hamlesini Güney Amerika'dan yaptı. Siyah-Beyazlılar Ekvador Ligi ekibi Independiente del Valle’den transfer ettiği 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo'yu, resmi sözleşme için İstanbul’a getirdi. 

YÜZDE 50'SİNE 5 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Keny Arroyo ile 4,5 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken transferin mali detayları da belli oldu.

Gelen bilgilere göre futbolcunun bonservisinin yüzde 50'sini Independiente'den alan Beşiktaş, oyuncunun haklarının bu kısmı için Ekvador ekibine 5 milyon euro ödeme yapacak. Futbolcunun bonservisinin yüzde 30'luk kısmını da almak istmesi durumunda siyah-beyazlılar Independiente'ye 2.5 milyon euro daha ödeyecek. Bu sezonun kalan kısmında 400 bin euro maaş alacak Arroyo'ya Beşiktaş kalan sözleşmesi için ise 800 bin euro ödeyecek.

GOL YOLLARINDA ÇOK ETKİLİ

Ekvadorlu futbolcu, Independiente formasıyla 48 maça çıkarken, 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Ayrıca, milli takımında da 2 kez forma giydi.

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#Spor
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