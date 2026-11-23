UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında yoluna devam eden Beşiktaş, beşinci hafta mücadelesinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelecek. Normal şartlarda İstanbul'da oynanması planlanan müsabakanın yeri, UEFA'nın güvenlik değerlendirmesi sonrası değiştirildi. Futbolseverler, Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçının tarihini, saatini ve oynanacağı ülkeyi araştırmaya başladı. İşte Beşiktaş'ın İsrail takımıyla oynayacağı karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ İSRAİL TAKIMI İLE NE ZAMAN OYNAYACAK?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Hapoel Beer-Sheva ile 26 Kasım 2026 Perşembe günü karşılaşacak. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.

UEFA'nın stat değişikliği kararı nedeniyle karşılaşma İstanbul'da oynanmayacak. Maçın tarihi ve başlama saatinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

BEŞİKTAŞ İSRAİL MAÇI HANGİ ÜLKEDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması Gürcistan'ın Batum kentinde oynanacak. Güvenlik gerekçesiyle alınan karar doğrultusunda müsabakanın adresi Batumi Dinamo Stadyumu olarak belirlendi.

Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmada ev sahibi statüsünü koruyacak ancak mücadele İstanbul yerine Gürcistan'da gerçekleştirilecek. Maçın seyircili oynanacağı da duyuruldu.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi mücadelesini TRT 1'in yanı sıra tabii platformu üzerinden de takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

UEFA Avrupa Ligi'nde dört maç oynayan Beşiktaş, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 7 puanla sıralamada 8. basamakta bulunuyor. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken 8 gol yedi.

Hapoel Beer-Sheva ise lig aşamasında topladığı 1 puanla 33. sırada yer alıyor. Beşiktaş, beşinci hafta mücadelesinde kazanarak puanını yükseltmeyi ve üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ KALAN MAÇLARI

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynayacağı kalan karşılaşmaların takvimi şöyle: