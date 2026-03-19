Beşiktaş Kasımpaşa maç skoru kaç kaç golleri kimler attı?

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Beşiktaş 2-1’lik sonuçla kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, 11. dakikada Oh’un attığı golle 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.

45+2. dakikada sahneye çıkan Orkun Kökçü, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

Benedyczak’ın 57. dakikada penaltıdan bulduğu gol, Kasımpaşa’ya puan kazandırmaya yetmedi.

Bu skorun ardından art arda ikinci galibiyetini elde eden Beşiktaş puanını 52’ye yükseltti. Kasımpaşa ise 24 puanda kaldı.

Siyah-beyazlı takım, ligin 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanında sahaya çıkacak. Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı ekip ise Kayserispor’u sahasında ağırlayacak.