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Beşiktaş - Kasımpaşa maçının 11'leri belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Kasım 2024 18:09 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 19:01
Beşiktaş - Kasımpaşa maçının 11&#039;leri belli oldu!

Siyah-beyazlılar evinde Kasımpaşa'yı misafir ediyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Beşiktaş​, Trendyol Süper Lig​'in 11. hafta maçında Kasımpaşa​'yı evinde misafir ediyor. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu​'nda oynanacak.

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig​'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Sivasspor 2-1 Rizespor

Kayserispor 0-0 Adana Demirspor

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11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş:Mert Günok​, Onur Bulut, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Semih Kılıçsoy, Immobile.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Rodrigues, Sadiku, Barak, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa.

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HAKEM KADROSU

Beşiktaş ile Kasımpaşa karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Samet Çavuş yapacak.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev alacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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