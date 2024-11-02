Beşiktaş - Kasımpaşa maçının 11'leri belli oldu!

02 Kasım 2024 18:09 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 19:01

Siyah-beyazlılar evinde Kasımpaşa'yı misafir ediyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Fenerbahçe Kulübünün borcu belli oldu!

Fenerbahçe Kulübünün borcu belli oldu!

Beşiktaş​, Trendyol Süper Lig​'in 11. hafta maçında Kasımpaşa​'yı evinde misafir ediyor. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu​'nda oynanacak.

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig​'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Sivasspor 2-1 Rizespor

Kayserispor 0-0 Adana Demirspor

11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş:Mert Günok​, Onur Bulut, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Semih Kılıçsoy, Immobile.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Rodrigues, Sadiku, Barak, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa.

HAKEM KADROSU

Beşiktaş ile Kasımpaşa karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Samet Çavuş yapacak.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev alacak.