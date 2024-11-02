Beşiktaş - Kasımpaşa maçının 11'leri belli oldu!
Siyah-beyazlılar evinde Kasımpaşa'yı misafir ediyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Kasımpaşa'yı evinde misafir ediyor. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
CANLI ANLATIM
1'▶️ Maç başladı
GECENİN SONUÇLARI
Trendyol Süper Lig'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:
Sivasspor 2-1 Rizespor
Kayserispor 0-0 Adana Demirspor
11'LER BELLİ OLDU
Beşiktaş:Mert Günok, Onur Bulut, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Semih Kılıçsoy, Immobile.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Rodrigues, Sadiku, Barak, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa.
HAKEM KADROSU
Beşiktaş ile Kasımpaşa karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Samet Çavuş yapacak.
Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev alacak.