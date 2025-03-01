Beşiktaş - Kayserispor | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Müsabakanın detayları tgrthaber.com'da...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile.

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon.

HAKEM KADROSU

Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ile Erkan Akbulut üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Furkan Aksuoğlu görev alacak.

Beşiktaş-Kayserispor maçının VAR hakemi Danimarkalı Jonas Hansen oldu.

