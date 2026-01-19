Beşiktaş Kayserispor maç skoru kaç kaç? Son saniyede nefes aldı

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor kozlarını paylaştı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.

İki takım da çok sayıda pozisyona girmesine rağmen gol pozisyonlarından yararlanamadı.

Dolmabahçe'de suskunluğu bozan isim ise El Bilal Toure oldu. Beşiktaş, Toure'nin 90+5. dakikada attığı golle galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 32'ye çıkardı.

Son 4 maçını kazanamayan Kayserispor'un puanı ise 14'te kaldı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ligde gelecek hafta Eyüpspor deplasmanına gidecek.

Kayserispor, Başakşehir'i ağırlayacak.