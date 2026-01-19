Beşiktaş Kayserispor maçında kimler eksik? Süper Lig’de karşılaşacaklar

Süper Lig'de bu akşamın maç programına göre Beşiktaş ile Kayserispor mücadele edecek. Heyecanla beklenen maç öncesinde Beşiktaş'ta kimler eksik araştırıldı.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş'ta Kayserispor maçında Wilfred Ndidi ile Tiago Djalo forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nı üçüncü tamamlayan Nijerya için ter döken Ndidi, karşılaşmada formasından uzak kalacak. Portekizli futbolcu Djalo da sarı kart cezasından dolayı maçta görev yapamayacak.

Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva'nın da müsabaka kadrosunda yer alması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer alıyor.