 Sumru Tarhan

Beşiktaş Kayserispor maçında kimler eksik? Süper Lig’de karşılaşacaklar

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşam Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Nefes kesen karşılaşma öncesinde kimlerin eksik ve cezalı olduğu da merak edildi. Siyah-beyazlı ekip, seyircisi önünde kazanarak sezonun ikinci yarısına 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Beşiktaş Kayserispor maçında kimler eksik? Süper Lig'de karşılaşacaklar
Haber Merkezi
19.01.2026
19.01.2026
saat ikonu 10:22

Süper Lig'de bu akşamın maç programına göre Beşiktaş ile Kayserispor mücadele edecek. Heyecanla beklenen maç öncesinde Beşiktaş'ta kimler eksik araştırıldı.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş'ta Kayserispor maçında Wilfred Ndidi ile Tiago Djalo forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nı üçüncü tamamlayan Nijerya için ter döken Ndidi, karşılaşmada formasından uzak kalacak. Portekizli futbolcu Djalo da sarı kart cezasından dolayı maçta görev yapamayacak.

Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva'nın da müsabaka kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Beşiktaş Kayserispor maçında kimler eksik? Süper Lig’de karşılaşacaklar

BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer alıyor.

